Nuova vita per Antonino Spinalbese? Ecco l' avventura nel marketing per l' ex di Belen

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)è un fotografo, imprenditore ed ex hair stylist di 28 anni di Torre del Greco, noto per essere stato il fidanzato diRodriguez con la quale ha avuto una figlia di nome Luna Marie. Spinalpese ha lanciato la sua terza società dopo la Stan Mgmt srl e la Santa Gertrudis srl che questa volta si occuperà di. Nelle scorse settimane, infatti, a Milano davanti al notaio Vera Tagliaferri s'è presentato lo stessoper costituire con un capitale sociale di 10mila euro la Spinluna srl di cui sarà amministratore e socio unico. La newco si occuperà della «conduzione di campagnesu social media – si legge nello statuto – e altri servizi pubblicitari miranti ad attirare e assicurare la fedeltà dei clienti attraverso la promozione di ...

