Nuova truffa svuota conti con informazioni falsificate | come difendersi dallo spoofing

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’allerta per quanto riguarda l’online banking non è mai troppa. Si corre sempre il rischio di incappare in un errore che potrebbe risultare fatale. Il risultato? Contoto in pochi minuti. La soluzione è quella d’essere vigili, certo, ma soprattutto di aggiornarsi. In molti ad esempio non hanno mai sentito parlare dello, eppure sta provocando numerose problematiche. Si tratta di un attacco hacker di cui tutti dovremmo tener conto. Di seguito tutte lenecessarie per riuscire a tutelare i propri dati e soldi. Cos’è loChiunque tenti di aggiornarsi un po’ sul mondo delle truffe online, sa benesia tutta una questione di fiducia. I malintenzionati puntano a far credere d’essere una tale azienda, ad esempio, spingendo l’utente a cliccare su un link, inserendo i ...