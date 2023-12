Nubia Z50s Pro | lo smartphone con sensore da 35 mm a confronto con una mirrorless

IlZ60 Ultra prosegue con il design angolare dei recenti telefonicome loPro . Il display AMOLED piatto da 6.8 pollici offre una luminosità picco di 1,500 nit e un refresh rate di ...ha annunciato il lancio, in Cina, di un nuovo smartphone di fascia alta: si tratta del nuovoPro, già disponibile in preordine. Il punto di riferimento della scheda tecnica del modello è rappresentato dal chip Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version , una versione potenziata dello ...Nubia Z50s Pro si presenta come uno dei più abbordabili smartphone votati espressamente alla fotografia grazie a un sensore principale da 35 mm perfetto per un ampio ventaglio di condizioni di scatto.O nubia Z60 Ultra foi anunciado recentemente pela empresa e se encontra em pré-venda. Entre as variantes disponíveis, vale o destaque para uma na cor inspirada em uma das obras de Van Gogh, “ A Noite ...