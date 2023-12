Norvegia | il campo è ghiacciato | le calciatrici entrano pattinando

La sfida tra Italia Under 23 femminile e la Norvegia , in programma alle ore 12 a Larvik, non è stato disputato a causa dell’ impraticabilità del ... (sportface)

Secondo acuto per l’Italia maschile agli Europei 2023 di Curling , in corso ad Aberdeen, in Scozia: gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos ... (oasport)

Alcune pattinano utilizzando i tacchetti delle scarpe, altre rotolano. La particolarità di giocare inè anche questo. 27 dicembre 2023... tra gli altri, vedrà ingli azzurri Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, i numeri 1 del mondo ... Grecia, Canada, Cile Girone E: Francia, Italia, Germania Girone F: Croazia, Paesi Bassi,...La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, anche per il 2023, ha eletto il miglior giocatore dell'anno. Tanto Manchester City in top 10, dove c'è anche Lautaro Martinez. Ecco ..."Voglio i bianchi morti". Ragazzine accoltellate al Grand Central a New York Il piano di fuga di Vladimir Putin in caso di sconfitta della Russia Norvegia, il campo è ghiacciato: le calciatrici ...