Non se ne può più della cricca Pd nella bufera | chi affossa i dem

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Un autentico scossone. Che rischia di mischiare ulteriormente le carte. E di rendere le elezioni di giugno le più incerte di sempre. Cecilia Del Re correrà da sola. O, più probabilmente, in coalizione con Stefania Saccardi e Italia Viva. Ma di certo, non resterà nel Pd. “Dopo l'assemblea del 4 dicembre e dopo i mesi di forzature e confronti negati che l'hanno preceduta riteniamo inevitabile non rinnovare la tessera del Partito Democratico. Daremo quindi vita a una lista civica di centrosinistraquale far confluire le forze vivecittà. Saremo poi aperti al confronto e al dialogo con tutte le forze del centrosinistra in città che sono pronte a costruire un progetto alternativo per Firenze e non sono allineate alla continuità imposta dal Pd di Nar. Siamo disponibili cioè a far parte anche di una possibile coalizione con ...