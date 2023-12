“Non ne parliamo più” | ferita aperta per l’Algeria e memoria scomoda della Francia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)-Algeria: la storia coloniale sembra superata ma il trauma resta aperto. Parola di Vittorio Moroni. Il grande successo di film come “C’è ancora domani” e l’apprezzamento per altri titoli, da “Cento domeniche” a “Palazzina Laf”, dimostrano la vitalità del cinema italiano d’autore. Eppure altre opere di non minore qualità passano come meteore nelle sale. E soprattutto incontrano difficoltà a farsi produrre e distribuire. È il caso di “L’invenzioneneve”, l’ultimo film di Moroni, presentato e molto ben accolto alle Giornate degli autori del Festival di Venezia. Ancora più difficile portare a termine e diffondere opere appartenenti al genere del documentario, per quanto valide e importanti siano. Una donna algerina che ha raccontato la sua testimonianzaIl documentario “Non nepiù” “Non ne...

... diverse sorprese, sia positive che negative: Ferrari di Michael Mann, dopo una partenza... Se di sorprese, è stupefacente trovare al sesto posto Paola Cortellesi : C'è ancora domani , ...dal Frizzante, un rifermentato in bottiglia che riesce ad esprimere un proprio carattere, ... una nuova vita ad un vino che di per se era già fatto, maaveva le caratteristiche nè di un ...Non ci sono dubbi che Max Verstappen sia il principale favorito per il successo nel Mondiale 2024 di F1. Il campionato dell'anno venturo non avrà grossi cambiamenti dal punto di vista regolamentare ed ...Non è vero che l'uomo è che ciò che mangia. L'uomo (anche la donna, per carità) è ciò che dice. Se vuoi capire un popolo, e un Paese populista come l'Italia, devi studiare le parole che usa di più, i ...