Non l' ho mai detto Furia Giorgetti | basta balle sul Mes

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)sul Mes: "Non ho maiche l'Italia lo avrebbe ratificato" In audizione il ministro dell'Economia Giancarlo. "Non ho maiin Parlamento né in sede europea né altrove che l'Italia avrebbe ratificato il Mes". "L'accordo sul Patto di Stabilità "è un compromesso, le valutazione le faremo tra qualche tempo", le parole del titolare del Tesoro, che esclude manovre aggiuntive. Poi sul superbonus sottolinea che il Parlamento è sovrano ma spiega. "Quando fai debito lo paghi" e sono "miliardi sottratti alle famiglie italiane.

" Non leggo le recensioni , non le ho mai lette. I critici hanno un lavoro da fare. Viviamo in una democrazia. Tutti possono votare ", ha ricordato ... (247.libero)

Sul Mes “prima di tutto io non ho mai detto né in Parlamento , né in Europa, né in nessuna altra sede che l’Italia avrebbe ratificato il Mes. Ho ... (ilfattoquotidiano)

I funghi come non li avete mai visti e gustati : ricette e spunti di utilizzo di Sonia Peronaci , ambassador per l’Italia della campagna funghi ... ()

Secondo i bookmaker saranno le novità a prendersi la scena al Festival di Sanremo: gli esperti di Planetwin365 e Better puntano su cantanti chehannovinto né partecipato alla kermesse: Alessandra Amoroso e Geolier offerti vincitori tra 3,65 e 4, riferisce Agipronews. La febbre da Sanremo è ormai sempre più contagiosa e, a meno di 2 ...' Mio padre è stato chiamato da grandi club internazionali ma lui è sempre stato legato a Berlusconi esarebbeandato in altre squadre senza il presidente al suo fianco ".ROSETO DEGLI ABRUZZI – “In Abruzzo nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve essere escluso, per la sua disabilità, per la sua condizione di fragilità e in questi anni, segnati dalla pandemia e dal ...Milano, 27 dic. (askanews) - "Io non ho mai detto in Parlamento nè in sede europea nè altrove che l'Italia avrebbe ratificato il Mes. Ho letto cose assurde e false". Lo ha detto il ministro dell'Econo ...