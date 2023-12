Nicole | 18 anni incinta al nono mese | trovata morta insieme al fidanzato | erano scomparsi da giorni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Avrebbe dovuto presentarsi in clinica per il parto, ma non è mai arrivata ed era ormai una settimana oltre la data ipotizzata per la nascita del figlio. La giovane SavanahSoto,e prossima al parto, scomparsa in Texasal, è stata ridopo una ricerca durata diversi. Lo ha confermato un membro della famiglia martedì 26 dicembre. Savannah Soto e ilMatthew Guerra, anch’esso segnalato come disperso, sono stati trovati morti all’interno di un veicolo, secondo quanto riferito da un membro della famiglia alla stazione affiliata di Cbs a San Antonio, Kens 5. Le indagini sulle morti avvolte dal mistero Il capo della polizia di San Antonio, Bill McManus, ha dichiarato di trovarsi di fronte a ...