New York Times fa causa a OpenAI e Microsoft su uso copyright

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il quotidiano Usa sostiene che milioni di suoi articoli sono stati usati per addestrare chatbot che ora sono in concorrenza con lo stesso giornale come forma affidabile di informazion

Come da tradizione la NBA non si ferma a Natale e anzi offre il massimo del suo spettacolo. Cinque partite in programma, con davvero quasi tutti i ... (oasport)

Il petrolio è in calo a, dove le quotazioni perdono lo 0,70% a 75,02 dollari al barile. .Secondo, infatti, alcune rivelazioni di funzionari sauditi e statunitensi alTimes , l'Arabia Saudita è "disinteressata" a essere trascinata di nuovo in guerra con lo Yemen per proteggere ...Il New York Times ha annunciato di aver presentato una causa contro OpenAI e Microsoft per l'utilizzo dei suoi articoli per l'addestramento dei chatbot.Il New York Times fa causa a OpenAI, la società a cui fa capo ChatGPT, e Microsoft per violazione del diritto di autore, aprendo un nuovo fronte dell'intensa battaglia legale ...