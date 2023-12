New York Times cita in giudizio Microsoft e OpenAI su copyright

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il Newhato in. L'accusa è violazione del, poiché le due società tecnologiche hanno sfruttato i suoi contenuti senza permesso per creare i loro prodotti di intelligenza artificiale e allenare sia il chatbot ChatGPT diche Copilot di. Secondo il quotidiano americano questi due strumenti sono stati addestrati su milioni di contenuti dele continuano ad attingere materiale dal quotidiano per fornire risposte alle richieste degli utenti.Ilchiede alla Corte del distretto meridionale di Newil risarcimento dei danni, il divieto alle aziende tecnologiche di utilizzare i suoi contenuti e la distruzione di ...

Violazione del diritto d'autore per l'uso non autorizzato dei propri articoli. Con questa accusa il New York Times ha citato in giudizio Microsoft e OpenAI. Le due società tecnologiche hanno sfruttato i suoi contenuti senza permesso per creare i loro prodotti di intelligenza artificiale e allenare ...