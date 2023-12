Netanyahu di pura logica | la deradicalizzazione palestinese può far iniziare una nuova storia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Chiedete a chiunque un’opinione su. Risposta universale o quasi: uomo pessimo, uomo nero, ha imbarcato la peggiore destra nazionalista e suprematista al governo, agisce p... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... diede inizio alla Guerra dello Yom Kippur Tanto per cominciare, mi ha detto Nahum, per lae ... durante un un suo precedente mandato alla guida del Paese, il primo ministro Benjaminha ...Americani ed Europei o verranno nuovamente intortati dao si renderanno consapevolmente ... In sintesischizofrenia. L'Europa si avvia ad un mesto declino, geopolitico, economico e ...Il premier israeliano ha consegnato al Wall Street Journal tre punti di etica e politica inattaccabile: distruggere Hamas, demilitarizzare Gaza, sconfiggere il radicalismo. Niente a che fare con l’imm ...Il premier israeliano: «I terroristi vanno eliminati, la Striscia deve essere smilitarizzata e deradicalizzata. Stiamo combattendo la grande battaglia del ...