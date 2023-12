Nessuno sa più fare conversazione | ma almeno siamo preparati alle feste in famiglia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Una volta, questi erano i giorni del lamento autorizzato. Non sai mio cognato che fascista. Non sai mio cugino che miserabile. Non sai mia sorella che cavatappi mi ha regalato. Non sai mia madre. Non sai mio padre. Una volta, a Natale vedevi parenti che eri abituata a ignorare il resto dell’anno, e quei parenti erano gente che non t’eri scelta, erano gente cui non interessavano le cose che piacevano a te, che con te non condivideva argomenti dio altro, che deviava dtue frequentazioni abituali. Poi sono arrivati i social, e la trasformazione della realtà in un talk-show (o: in una serie di messaggi vocali). Ognuno monologa parlamente, borbotta mentre l’altro sta parlando, ognuno guarda l’interlocutore come fosse il più cretino sulla Terra ogni giorno, tutto l’anno.sa più ...