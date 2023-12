Neoassunti 2023-24 | MODELLO patto per lo sviluppo professionale che docente e dirigente scolastico sottoscrivono

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nella sezione Toolkit della Piattaforma Indire dedicata al personaleneoassunto in ruolo è stato reso disponibile un “diper lo” per l’a.s.-24, condiviso dall’USR per la Sicilia. L'articolo .

Entro quando si deve possedere la Certificazione di grave disabilità per partecipare alle operazioni di mobilità a.s. 2024/25? L'articolo Docenti ... (orizzontescuola)

I docenti neoassunti sono vincolati nella scuola di assunzione per tre anni scolastici: cosa si può fare e cosa no durante il "blocco". Novità ... (orizzontescuola)

L’ambiente online dell’INDIRE a supporto del periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio ... (orizzontescuola)

49010 del 27 novembreper i docentie per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e la nota n. 50822 del 14 dicembrechiarimenti periodo di formazione e prova. Nella ......di una adesione formale che potesse consentire di erogare il premio entro la fine delper i ... I sindacati ricorda poi che all'accordo erano connesse le trattive sui '' e sullo smart ...Rinviato l’esame del decreto con il primo modulo di riforma Irpef e Ires. Ulteriore maggiorazione per l’assunzione di soggetti molto svantaggiati ...Il vincolo per i docenti neoassunti in ruolo è previsto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023): Ai docenti della scuola ...