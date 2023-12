Neoassunti 2023-24 | MODELLO di patto per lo sviluppo professionale che docente e dirigente scolastico sottoscrivono

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nella sezione Toolkit della Piattaforma Indire dedicata al personaleneoassunto in ruolo è stato reso disponibile un “diper lo” per l’a.s.-24, condiviso dall’USR per la Sicilia. L'articolo .

Nella sezione Toolkit della Piattaforma Indire dedicata ai docentinell'anno scolastico- 24 è disponibile una Guida all'uso dell'ambiente online per supportare gli insegnanti nella redazione del portfolio professionale. Il portfolio Indire consente ...49010 del 27 novembreper i docentie per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e la nota n. 50822 del 14 dicembrechiarimenti periodo di formazione e prova. Nella ...Rinviato l’esame del decreto con il primo modulo di riforma Irpef e Ires. Ulteriore maggiorazione per l’assunzione di soggetti molto svantaggiati ...Il vincolo per i docenti neoassunti in ruolo è previsto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023): Ai docenti della scuola ...