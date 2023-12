Neoassunti 2023-24 | 36 615 i docenti iscritti sulla piattaforma Indire

Entro quando si deve possedere la Certificazione di grave disabilità per partecipare alle operazioni di mobilità a.s. 2024/25? L'articolo Docenti ... (orizzontescuola)

I docenti neoassunti sono vincolati nella scuola di assunzione per tre anni scolastici: cosa si può fare e cosa no durante il "blocco". Novità ... (orizzontescuola)

L’ambiente online dell’INDIRE a supporto del periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio ... (orizzontescuola)

Nella sezione Toolkit della Piattaforma Indire dedicata al personale docente neoassunto in ruolo è stato reso disponibile un “ MODELLO di patto per ... (orizzontescuola)

Nella sezione Toolkit della Piattaforma Indire dedicata al personale docente neoassunto in ruolo è stato reso disponibile un “ MODELLO di patto per ... (orizzontescuola)

Ma ricapitoliamo brevemente chi è sottoposto al vincolo triennale : i docentinel/24; i docenti che hanno ottenuto nell'ultimo triennio, e cioè dall'a.s. 2022/23 trasferimento, ...- 24, condiviso dall'USR per la Sicilia. Ricordiamo che il patto per lo sviluppo professionale ... con le indicazioni sul periodo di formazione e prova per i docentie per i docenti che ...Sono 36.615 i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2023-24 iscritti sulla piattaforma Indire. I dati sono aggiornati al 22 dicembre 2023. 13.915 sono invece i bilanci iniziali in lavorazione ...Rinviato l’esame del decreto con il primo modulo di riforma Irpef e Ires. Ulteriore maggiorazione per l’assunzione di soggetti molto svantaggiati ...