Nel 2024 spese ed entrate in crescita per il Comune di Milano | più risorse per il welfare

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il Bilancio di previsione deldicresce in parte corrente dai 3,383 miliardi del 2023 a 3,712 miliardi nel, con un equilibrio che si assesta al livello più alto degli ultimi sei anni. Per la missione del, si passa dai 463 milioni a preventivo 2023 ai 477,8 milioni delcon un incremento di oltre 14 milioni. Cresce di 7,5 milioni rispetto alle previsioni 2023 il budget a disposizione dell’Educazione e di 12 milioni quello per la Sicurezza, in gran parte per le necessità legate all’assunzione dei nuovi vigili. Le previsioni dell’Amministrazione per il prossimo anno sono state presentate dall’assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, alla Commissione Bilancio di Palazzo Marino, con l’avvio dell’istruttoria per l’approvazione della delibera di Bilancio. “Presentiamo ...

MILANO – Dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Stupida libertà” – uscito il 24 novembre per 21co/Artist First – in cui racconta di solitudini e ... (lopinionista)

MILANO – Dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Stupida libertà” – uscito il 24 novembre per 21co/Artist First – in cui racconta di solitudini e ... ()

... sia nelle primarie di partito, sia nell'ipotetica sfida con Biden per le presidenziali del. ... Tra i messaggi pubblicati, forse per stemperare i toni, Trump ha inserito anche il suo cameofilm ...... capendo che il tempo stringe e considerando anche il fatto che Trump sarà occupato in altri 3 processi criminalie due civili. Uno dei civili si concluderà a fine del corrente mese a New ...Lasciarsi la stanchezza alle spalle e puntare, in un necessario doping di autostima, sulla vera chance che, a cominciare da questo 2024 in cui si apriranno i cantieri delle opere piccole e grandi del.Ma l’amministratore delegato Sergio Ermotti ha segnalato che il 2024 sarà “l’anno cruciale” per l’acquisizione ... La banca ha dichiarato di aver speso 186 milioni di dollari in costi gravi solo nel ...