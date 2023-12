NBA | i risultati della notte 26 dicembre | Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma al successo | vittoria per Fontecchio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È proseguita questala stagione 2023-2024 di NBA. Dalle ore 1:00 italiane in poi si sono disputati nove incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Orlando fa la differenza nel terzo quarto (35-28) in casa di Washington e poi gestisce il vantaggio fino al 118-127 finale. Fondamentali per i Magic i 28 punti, 9 assist e 8 rimbalzi di Franz Wagner, i 24 punti e 8 assist di Paolo Banchero e i 23 del rookie Anthony Black (carrer high), mentre dall’altra parte non servono a niente i 30 punti di Jordan Poole e i 22 di Tyus Jones, in una serata in cui Danilo Gallinari mette a referto 9 punti, 3 rimbalzi e un rimbalzo in 16 minuti di gioco.difficile per Brooklyn, che a inizio quarto periodo va addirittura sotto nel punteggio in ...