Nba | 27 sconfitte per i Detroit Pistons

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sono stati di nuovo sconfitti iper la 27esima volta consecutiva. È un record per una sola stagione della Nba. Hanno giocato contro i Brooklyn Nets e hanno perso per 112-118. Dopo due mesi senza vittorie, hanno perso anche questa battaglia. La serata infatti si è conclusa tra fischi e insulti dei tifosi di. Ora giovedì è il prossimo appuntamento e se perderanno anche a Boston, iraggiungeranno la serie dipiù lunga nella storia dell’intera lega di basket nordamericana. L'articolo proviene da Italia Sera.

... i Pistons perdono la 27esima partita consecutiva nella regular season: è una sconfitta record, ... La formazione di coach Monty Williams ha un record di 2 successi e 28e non vince dal 28 ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiI Pistons nella storia: 27in fila La sconfitta per 112 - 118 patita in casa contro Brooklyn è la 27consecutiva nel terribile avvio di ...NBA - Il meglio del basket mondiale con la regular season 2023-24: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statisti ...Detroit è ad un passo da un altro record. I Philadelphia 76ers hanno perso 28 partite di fila spalmate tra 2 stagioni, tra il 2014-2015 e il 2015-2016. I Pistons possono fare '28' senza interruzioni, ...