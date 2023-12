Navalny scrive dalla colonia Lupo Artico Sta bene | la notte è polare e i cani sono morbidi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’attivista ed esponente dell’opposizione russa, Alexeiha fatto sapere di essere in buona salute, anche se dopo un viaggio estenuante durato venti giorni in unapenale sopra il Circolo. Nessuno sapeva dove fosse da più di due settimane. Il mistero è stato svelato dai suoi sostenitori, dopo che il suo avvocato ha potuto incontrarlo. «Stosollevato dal fatto di essere arrivato finalmente», ha scrittosu X ieri, dopo l’ingresso nellapenale nota con il nome di Polar Wolf,. «di buon umore, come si addice a Babbo Natale», ha scherzato, riferendosi al suo look invernale: cappotto di pelle di pecora, cappello di pelliccia e barba lunga ...

Grazie mille per il vostro supporto", dice ancora. Nei messaggi, l'oppositore descrive anche le sue condizioni di detenzione con alcuni dettagli: "Sfortunatamente non ci sono renne, ma ci ...... hanno annunciato di aver trovatonella colonia penale nell'estremo nord della Russia, a 2mila chilometri da Mosca. 'Sono il nuovo Babbo Natale -scherzando sulla tradizionale dimora ...Esplosioni in Crimea, Kiev: “Nell’attacco distrutta nave da sbarco russa, trasportava droni iraniani”. Ma l’esercito si sta ritirando da Marinka. Primo sì del ...Esplosioni sono state udite in queste ore nelle città ucraine di Odessa e Kherson, secondo i media locali. Nelle regioni dei due capoluoghi è in vigore l'allarme antiaereo.