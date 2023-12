Natale | sì agli avanzi “ma occhio a come si riscaldano” | i consigli del nutrizionista

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Glidelle feste natalizie non sono necessariamente nemici della salute. “Possono essere inseriti in una dieta sana, anche se ovviamente dipende d. E, soprattutto, dal modo in cui si scaldano”. Ile il perché lo spiega all’Adnkronos Salute ilGiorgio Calabrese che ricordala guida principale per il riutilizzo dei cibi – economico e sano – resta “il buonsenso”. Se pranzi e cenoni “sono stati ‘costruiti’ con menù ricchi ma fondamentalmente equilibrati, con un po’ di pasta e un pochino più di pesce, un pochino più di verdure, tutto bene. Se invece sono a base di carbonara, carne fritta, verdure fritte o stracondite, non è più un avanzo ma un errore ripetuto. Se però è stata seguita la tradizione italiana avremo sicuramente buoni ...

... nella quale elementi contestuali molto precisi - il, la beneficenza, i bambini malati e ... Crisi senza fine per Ferragni: l'influencer si aggrappaavvocati per non sprofondare E ancora: 'Ha ...Commenta per primo L' Atalanta riprende i lavoriordini di Gasperini. Alla ripresa dei lavori post - pausa dierano tutti presenti in gruppo, compreso il difensore Sead Kolasinac che era stato chiamato fuori nel finale della partita poi ...Giorgio Calabrese all'Adnkronos: "Si a tutte le verdure, piccole porzioni per gli altri cibi e basta dolci" ...Era il 1957. Il pompiere volontario Italo Virti perse la vita in un incendio a Rovereto. Lo ricorda la figlia Carmen, rimasta orfana a sette anni ...