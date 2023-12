Natale ad Arezzo | continuano gli eventi imperdibili anche dopo il 25

AGI - È una vicenda che ha creato non poco scalpore adquella accaduta nella chiesa di Gesù Cristo Divino Lavoratore e Sant'Egidio, nel quartiere dell'Orciolaia, durante la vigilia di. L'accusa nei confronti del parroco, don Danilo ...Come consuetudine annuale, sono stati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale dia trasportare Babbodirettamente dalla finestra all'interno della pediatria con la loro rossa ...Il vescovo: "Sono molto dispiaciuto per tutta la situazione che si è creata, anche per chi eventualmente non si fosse sentito accolto" ...Parroco nega Comunione ad alcuni fedeli arrivati in ritardo in Chiesa nella messa della Vigilia di Natale: la storia ...