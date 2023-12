Nata principessa | sposata con un principe | dopo vent' anni di carriera come interprete a Bruxelles è tornata a casa | nel castello di Susegana Dove si occupa della cantina vinicola

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Primogenita di cinque figlie di una nobile famiglia veneta, fa studi universitari alla Scuola Interpreti di Trieste e asi trasferisce, perfain quel settore. In Belgio conosce il marito, ilGuillaume de Croÿ. Nel 2007 rientra in Italia perrsistorica Azienda Agricola Conte Collalto di(Treviso) lasciata dal padre. In quel ruolo è coinvolta a vario titolo nelle attività di Confagricoltura, Confindustria e del Consorzio del Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg. Attualmente è al secondo mandatopresidente dell’Associazione per le Ville Venete. Isabella Collalto de Croÿ. (Foto Michele Mattiello) ore 6 «Per prima cosa do un’occhiata fuori dalla ...