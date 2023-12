Napoli | ufficiale l’addio di Elmas Arriva l’annuncio del Lipsia

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)dialè ormai, il centrocampista è un nuovo giocatore deldella società tedesca: “Rinforzi invernali per i Bulls di! Eljifsi trasferirà dalla SSCal RBil 1° gennaio 2024. Il 24enne riceverà un contratto a lungo termine per quattro anni e mezzo fino a giugno 2028 e in futuro giocherà con la maglia numero 6 Il centrocampista si recherà poi direttamente con la squadra al ritiro di La Manga il 2 gennaio” . +++ Transfer-Update +++ Eljif #verstärkt #RB Leipzig ab Januar 2024! Der 24-Jährige erhält einen langfristigen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Juni 2028 und wird künftig mit der Rückennummer 6 für #RBL ...