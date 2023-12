Napoli | tutti i movimenti degli azzurri per il prossimo mercato

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Scontenti, partenti e infortunati obbligano ilad intervenire sulIn questi giorni a tenere banco è il calcioche si aprirà tra qualche giorno. Non è un mistero che ilsarà molto impegnato in tal senso, sia in uscita che ovviamente in entrata. Le lacune mostrate dalla squadra e i tanti scontenti obbligano la società ad intervenire in maniera decisa. Sono soprattutto i reparti di difesa e centrocampo ad avere bisogno di innesti. Il reparto arretrato già balbettante ha perso anche Natan per infortunio. Zanoli è quasi certamente destinato a diventare un calciatore del Genoa. Serviranno quindi due rinforzi. A centrocampo dopo l’addio di Elmas, sono in partenza Demme e Gaetano. Zielinski tra qualche giorno sarà libero di firmare con un altro club per la prossima stagione. L’Inter ha offerto ...