Napoli | torna Lindstrom ma tanti titolari restano out

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il rientro in gruppo di Jesperè la buona notizia per Walter Mazzarri nell'allenamento di oggi in preparazione alla sfida contro il Monza in programma al Maradona venerdì. Il centrocampista ...

Napoli report : Lindstrom torna in gruppo , allenamento personalizzato in campo per Lobotka Il Napoli si allena in vista dell’ultima sfida dell’anno ... (ilnapolista)

Per il regista deloggi c'è stato lavoro personalizzato in campo, con la prospettiva però di tornare a inizio gennaio. Lungo invece lo stop di Natan che soffre per una lussazione acromion - ..." Al termine dell'allenamento odierno, ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale ". Lo rende noto il. L'attaccante nigeriano, squalificato per la prossima partita di campionato in programma questo venerdì contro il Monza dopo l'espulsione rimediata con la Roma, tornerà quindi in campo con gli ...Alessandro Zanoli torna a Genova nella sessione di calciomercato invernale un anno dopo il suo trasferimento alla Sampdoria dal Napoli Alessandro Zanoli è pronto per tornare a Genova. Purtroppo, però, ...L'attaccante nigeriano, squalificato per il match contro il Monza, tornerà a disposizione di Mazzarri al termine della manifestazione: lo comunica il club azzurro in una nota ufficiale ...