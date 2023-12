Napoli | sirene dall’Arabia Saudita per Politano | per l’esterno si è mosso l’Al-Shabab

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Una mini-rivoluzione potrebbe subire ilnel corso del mercato di gennaio. Tra i nomi che potrebbero lasciare la città partenopea c’è anche quello di Matteo, certamente una delle note più liete di questa prima parte di stagione. Mad’attacco di Mazzarri ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha ancora trovato un accordo per prolungare la sua permananza in Campania. E come spesso accade da ormai qualche mese a questa parte, subito sono partite le: al calciatore azzurro si è interessato, club di Riyadh. A darne notizie è il Corriere dello Sport. SportFace.

arabe: il Corriere dello Sport riferisce di un'offerta arrivata in queste settimane per un giocatore del. La notizia riguarda Matteo Politano : 'Il giocatore ha voglia di restare a ...Politano, infatti, per rendimento è stato fino ad oggi il migliore in unin cui si fa fatica a trovare qualche vero aspetto positivo. Al netto dei risultati, al netto della classifica....Sirene arabe: il Corriere dello Sport riferisce di un’offerta arrivata in queste settimane per un giocatore del Napoli. La notizia riguarda Matteo Politano: “Il giocatore ha voglia di restare a Napoli ...Napoli, il presidente De Laurentiis ha deciso: lui deve arrivare a tutti i costi. Ed è pronto a mettersi in gioco in prima persona affinché questo avvenga.