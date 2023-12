Napoli | prima offerta per Samardzic | ecco come De Laurentiis vuole bruciare la Juve

La Roma trova una vittoria in un big match proprio prima di affrontare la Juventus. Decidono Pellegrini e Lukaku per il 2-0 sul Napoli , che chiude ... (inter-news)

...Annunziata ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla tragedia che si è consumata il giorno... mentre un'indagine interna è stata aperta anche dalla ASL3 della Campania. Per ...continua sotto - "E' ora di militarizzare i Pronto soccorsoche piangiamo morti", commenta ... Sono 91 le aggressioni da inizio anno trae provincia. In Italia quasi 5mila aggressioni a ...Potrebbe essere Piotr Zielinski il primo colpo messo a segno dall’Inter per la prossima estate. Come ammesso dal presidente De Laurentiis della scorsa settimana, il centrocampista polacco con… Leggi ...Avrebbero intascato una bustarella al Cis di Nola, i due funzionari dall'Agenzia delle Entrate finiti in manette nel corso di un blitz dei Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli che, ...