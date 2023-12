Napoli | offerta concreta per Mazzocchi | la posizione della Salernitana e chi parte da Calstelvolturno

L'ultima gara contro la Roma è stata da dimenticare per Matteo Politano , che ha lasciato i suoi compagni di squadra in inferiorità... (calciomercato)

JUVENTUS PRONTA L'PER KALVIN PHILLIPS Attenzione però a un altro club bianconero fortemente ... il cui nome compare anche nella wishlist del. Giuntoli dovrà lavorare duramente a gennaio ...' Ilha presentato una primaverbale all'Udinese: 19 milioni più 4/5 di bonus. La famiglia Pozzo ha preso tempo e rifletterà sulla proposta nelle prossime ore. L'offensiva è partita, ...Manca l’accordo per prolungare il rapporto tra il club e l'attaccante, in scadenza nel 2025, ma contestualmente è arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita. Il futuro è da scrivere.Si avvicina l'apertura della sessione invernale di calciomercato, in programma lunedì 2 gennaio. In Serie A il Napoli continua a rimanere attivo per cercare di rinforzare diversi reparti. Da Mazzocchi ...