Napoli | obiettivo Mazzocchi per la corsia destra

Un obiettivo di mercato del Napoli cambia agente , una notizia che per gli azzurri potrebbe essere positiva. “Faremo sicuramente operazioni in difesa ... (spazionapoli)

Sarebbe un Colpo da novanta per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che però deve prima sistemare le cessioni Tra meno di una settimana apriranno ... (spazionapoli)

José Mourinho , allenatore della Roma , dopo il vittorioso match contro il Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: Mourinho ... (terzotemponapoli)

Il tecnico della Roma, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli «N’Dicka ha fatto una grande gara. Abbiamo ... (ilnapolista)

Napoli - non solo Samardzic : sfida alla Juve per Hojbjerg - c'è anche un altro obiettivo

In questi giorni è scattato l'allarme centrocampo in casa Napoli. Tra infortuni vari, cessioni in vista e qualche incidente di percorso... (calciomercato)