Napoli | nome nuovo per la difesa | c'è il prezzo

Il mercato invernale del Napoli si muove a centrocampo. La prima operazione è in uscita. Elijf Elmas è già volato in Germania ... (calciomercato)

Il, da gennaio orfano di Anguissa che giocherà la coppa d'Africa, dovrà intervenire sul ... Ilche avanza con insistenza in queste ore è quello di Samardzic , centrocampista 21enne dell'...Calciomercato, secondo quanto riferisce Sky Sport la priorità del club azzurro resta quella di un esterno destro difensivo. Ilin cima alla lista desideri resta quello del difensore partenopeo ...Il punto sulla situazione in casa Napoli da parte del giornalista di SKY Sport sul club azzurro: "Come centrale di difesa, ci sono diversi nomi, alcuni dei quali arrivano dall'agenda dell'anno scorso" ...«Cari tifosi, mi avete accolto bambino, mi avete coccolato, mi avete protetto, aiutato nella crescita fino a diventare un uomo. Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, trascorso ...