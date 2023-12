Napoli | muore neonata respinta dall’ospedale Vietri FdI | ecco la Sanità di De Luca

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nella Campania governata dal Pd e da Vincenzo Desuccede anche che unamuoia dopo essere statadi Boscotrecase, in provincia di, perché non c’è il Pronto soccorso, chiuso dall’emergenza Covid e mai più riaperto dal governatore. Colpita da crisi respiratoria, forse causata dalla bronchiolite, ladi Torre Annunziata, che aveva appena compiuto 3 mesi, è morta dopo il trasporto in due ospedali: nel primo il pronto soccorso è chiuso dall’emergenza Covid, nel secondo la piccola è arrivata quando oramai era troppo tardi. Durante le feste natalizie, la piccola è stata portata dal papà all’ospedale di Boscotrecase, in provincia di, dove però il pronto soccorso è chiuso da oltre tre anni e non ha mai riaperto dopo ...

Tre mesi, non è potuta entrare all'ospedale di Boscotrecase perché il nosocomio è - oramai da tre anni - privo di pronto soccorso. Una bambina, ha così, per cause ancora da accertare, perso la vita. ...Contestualmente ha avviato una indagine anche l'Asl3. La tragedia si e' consumata lo scorso 23 dicembre. La bimba, che era insieme al papa' a Torre Annunziata, si e' sentita male, ha accusato ...Il primo nome del Napoli per la fascia destra di difesa è Pasquale Mazzocchi, ma l'intesa con la Salernitana è lontana. Il club azzurro ha presentato un'offerta da 1,5 milioni ...La piccola di tre mesi è stata trasportata in un'altra struttura, dove è arrivata quando ormai per lei non c'era più nulla da fare ...