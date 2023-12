Napoli-Monza | report e probabili formazioni

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ecco ildi allenamento e lein vista diDopo la partita disastrosa contro la Roma, ilsi è ritrovato al Konami Center si preparano in vista dell’incontro con ilallo Stadio Diego Armando Maradona. Ecco ilLa squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di rapidità con l’ausilio di ostacoli bassi. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lindstrom si è allenato in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo.Mazzarri per la partita contro ildovrà fare a meno di Politano ed Osimhen ...