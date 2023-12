Napoli-Monza | in otto saltano la gara tra infortuni e squalifiche

Ecco il report di allenamento e le probabili formazioni in vista di Napoli- Monza Dopo la partita disastrosa contro la Roma, il Napoli si è ... (terzotemponapoli)

Agostini : ” Napoli e Roma? Ho visto due squadre non in bella salute” A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele ... (terzotemponapoli)

Napoli - partenza anticipata per Osimhen : salta il Monza e va in Coppa d’Africa

Come comunicato dall’account X ufficiale del Napoli, Victor Osimhen salterà il match contro il Monza e poi andrà in Coppa d’Africa Come ... (calcionews24)