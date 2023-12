Napoli-Monza | idea inedita di Mazzarri | il big può partire dalla panchina

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ilprepara il match contro ilcon la consapevolezza di essere in emergenza di effettivi: tra squalifiche e infortuni, le scelte per il tecnico Walterper la sfida di venerdì sono davvero decimate. Contro il, ilè chiamato a tornare alla vittoria: tre punti contro i brianzoli permetterebbero di dare respiro alla compagine partenopea e per dare la caccia nuovamente alla lotta per un posto valido per la prossima edizione della UEFA Champions League. Lo scenario che si profila, però, non è il massimo: considerando le assenze per squalifica di Osimhen e Politano e, per infortunio, di Lobotka e Natan, le alternative a disposizione di Waltersono davvero ridotte all’osso, senza dimenticare un Lindstrom ancora non al meglio e un Elmas partito alla ...