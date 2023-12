Napoli-Monza | arbitra Di Bello

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) . Sarà l’arbitro Marco Didi Brindisi a dirigere, 18esima giornata di Serie A. Assistenti: Zingarelli-Barone. IV Uomo: Rutella. VAR: Valeri-Longo S. Report allenamento Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilin programma venerdì allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di rapidità con l’ausilio di ostacoli bassi. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lindstrom si è allenato in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo.: probabili ...

Le condizioni fisiche dei calciatori infortunati del Napoli in vista della gara di Serie A contro il Monza. Il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento odierno, con una novità sulle condizioni di Lindstrom e Lobotka. l'ex Eintracht ha svolto l'intera seduta in gruppo, mentre Lobotka ha lavorato esclusivamente in palestra; entrambi rimangono in dubbio per il match contro i brianzoli.