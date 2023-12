Napoli in crisi | ma l’intero popolo spinge a reagire | Maradona sold-out per il Monza

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)risponde all’appello delincon un-out. Il tifo partenopeo si fa sentire nella sfida contro il. In un periodo in cui ilattraversa una fase difficile sia in termini di risultati che di prestazioni, la città risponde con un abbraccio caloroso alla squadra di Walter Mazzarri. La partita contro il, in programma venerdì, vedrà ilesaurito, a conferma dell’incondizionato sostegno dei tifosi. La notizia è stata riportata con enfasi dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sottolineando come nonostante lasportiva,, intesa come comunità, si unisca per sostenere i propri colori. Il tifo partenopeo si prepara a trasformare lo ...