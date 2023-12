Napoli | giorno di permesso per Osimhen | raggiungerà la famiglia prima del ritiro con la nazionale

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Si avvicina la Coppa d’Africa e Victorha lasciatocon anticipo. Oggi l’attaccante nigeriano ha ricevuto una fine allenamento per poter raggiungere la suadi partire per ilcon la suanon avrebbe potuto comunque partecipare nel match contro il Monza a causa del rosso preso contro la Roma. Lo ha comunicato il club su X (ex Twitter) “Al termine dell’allenamento odierno,ha ottenuto undicosì da poter raggiungere ladi partire per ildella“. Al termine dell’allenamento odierno,ha ottenuto un ...