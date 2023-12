Napoli | finisce il 2023 di Osimhen | rientro anticipato in Nigeria | torna dopo la Coppa d'Africa

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È un momento delicato per ilche non può sorridere guardando gli ultimi risultati e la classifica in campionato. A questo...

Non arrivano grandi notizie per Waler Mazzarri a poche ore da Napoli -Cagliari, gara in programma oggi alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando... (calciomercato)

Il Napoli conclude la sfida contro la Roma in nove uomini: dopo Politano doppio cartellino giallo per Victor Osimhen Ultimissimi minuti di gioco ... (calcionews24)

RIENTRO ANTICIPATO - Osimhen non ci sarà neanche per- Monza di venerdì 29 dicembre, dato che contro la Roma ha rimediato un rosso che gli costerà una giornata di squalifica. Si è concluso ...... mentre un'indagine interna è stata aperta anche dalla ASL3 della Campania. Per ... Sotto accusaun ospedale della Campania, quello di Boscoreale , dove la piccola era stata ...Il derby campano va alla Shedirpharma Sorrento che si impone con il risultato netto di 3-0 (25-19; 26-24;25-21) sulla QuantWare Napoli. In un Palasiani gremito la squadra guidata da mister Racaniello.Napoli, i partenopei preparano il sostituto di Elmas: in pole il talento classe 2002 dell'Udinese Lazar Samardzic ...