Napoli | Di Lorenzo | “Dopo il Frosinone non ho dormito | la peggior partita della mia carriera”

Napoli mille dolori, perché i colori non ci sono più. La squadra è grigia nell'umore e in una zona grigia nel gioco, non più di Spalletti e nemmeno ... (liberoquotidiano)

... esultanza gol Giovanni DiIl capitano del, Giovanni Di, ha parlato ai microfoni del TG1 su Rai 1 approfittando per fare a tutti gli auguri "Ne approfitto per fare tanti ...Commenta per primo Il difensore e capitano del, Giovanni Di, ha concesso un'intervista al TG1 in cui ha parlato della sua stagione in azzurro iniziata con lo scudetto cucito sul petto, ma che non sta andando come tutti si ...Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni del TG1 su Rai 1: "Il regalo di Natale più bello ricevuto quest'anno Ciò che è importante è stare con la mia famiglia e le mie bimbe."La sconfitta contro il Frosinone La notte dopo non ho dormito, è stata una brutta partita, la mia peggiore da quando gioco a calcio. Ma bisogna guardare avanti senza soffermarsi su ciò che è stato".