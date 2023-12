Napoli | c’è un recupero per Mazzarri in vista del Monza

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le condizioni fisiche dei calciatori infortunati delindella gara di Serie A contro ilIlha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con una novità sulle condizioni di Lindstrom e Lobotka. COMUNICATO – «Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilin programma venerdì allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di rapidità con l’ausilio di ostacoli bassi. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lindstrom si è allenato in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo».