Napoli | buone notizie dall' infermeria | recupero importante per il Monza

Mazzarri recupera una pedina per la partita contro il Monza. L'allenatore delper l'ultima del 2023 in programma venerdì al Maradona potrà contare su Jesper Lindstrom . Alle prese con una lombalgia, il trequartista danese è tornato ad allenarsi in gruppo nell'.... Natale di sangue a, dove due tentate rapine sono finite nel sangue nei quartieri Mercato e Poggioreale. Vicende ... Non essendo incondizioni il ferito, non è stato possibile non è ...La squadra allenata da Mazzarri si allena in vista dell'ultima del 2023 al Maradona contro la squadra di Palladino: c'è un rientro ...La Lazio è in emergenza in attacco. I biancocelesti dopo l'infortunio di Immobile si ritrovano con il solo Castellanos come centravanti a disposizione e le prestazioni fino a ...