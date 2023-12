Napoli | arriva Mazzocchi in difesa | oggi si chiude la trattativa per il trasferimento

Mourinho è stato chiaro alla vigilia della sfida con ilsostenendo che 'quello che vogliamo fare a gennaio non è quello che possiamo fare: vorrei un centrale top, di futuro'. Per quello magari ...... 'Arrivano i rinforzi', con Bonucci e Samardzic nomi rispettivamente molto caldi.'Ribaltone' ... In Inghilterra,, finalmente, il primo sigillo in Premier League di Hojlund, che aiuta il ...Il borsino delle entrate - Bonazzoli in uscita dal Verona, potrebbe tornare alla Salernitana per rimanerci ...CdS: "Napoli, caccia a Itakura, Dragusin e Demiral: c'è Fofana", Tuttosport: "Buchanan vede Inter, Zielinski quasi", Il Mattino: "Rilancio Napoli per Samardzic" ...