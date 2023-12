Napoli | a Ponticelli trovato cadavere di un 69enne vicino alla stazione | l' uomo era scomparso da giorni

Ma non solo perché pochi mesi fa ha fatto visita al quartiere di, per l'inaugurazione del murale Io Vorrei . In questa occasione ha anche ricevuto in dono la maglia del. Un gesto .... Un lancio di noccioline in un pub tra i componenti di due gruppi di giovani e giovanissimi, uno di Barra e l'altro di, stava per provocare l'ennesima tragedia dell'assurdo a. Nel locale è scoppiata una violenta lite per i classici sfottò tra ragazzi, sedata dagli addetti e conclusa solo in apparenza ...Ci si avvicina inesorabilmente al 17 gennaio, giorno in cui si celebra la festa di Sant’Antonio con i tradizionali «fuocarazzi». Aumentano vertiginosamente gli episodi di furti ...Ci si avvicina inesorabilmente al 17 gennaio, giorno in cui si celebra la festa di Sant’Antonio con i tradizionali “fuocarazzi”. Così aumentano vertiginosamente gli episodi di furti di legname e di al ...