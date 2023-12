Mutu esonerato il giorno della vigilia di Natale mentre era al funerale della madre

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) AGI - Festività natalizie da dimenticare per Adrian, 44enne ex attaccantenazionale rumena e noto in Italia per aver indossato, tra le altre, le maglieJuventus eFiorentina. La squadra azera del Neftchi Baku lo haildiera in Romania per il. Il club lo ha sollevato dall'incarico con una nota stampa. "Neftchi PFK ringrazia Adrianper la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue ...

