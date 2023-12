Muore a a 98 anni Jacques Delors | è stato il padre dell' euro

Grave Incidente stradale a Fuorigrotta , nel giorno della vigilia di Natale. Una moto si è scontrata, per cause da accertare, contro un’ auto mobile ... (teleclubitalia)

... un fatto che per i fan del giovane venezolano scomparso a soli 27era già un dato assodato. ... Es Épico , nel cui testo Canserbero, dopo aver vendicato suo fratello, e una volta arrivato ......quest'ultimo caso la donna può ottenere la NASPI (indennità mensile di disoccupazione) per due. bimbo di dieci mesi ricoverato d'urgenza per una polmonite:poche ore dopo Successivo A ...Muore a 24 anni per un malore che l'ha sopraggiunta mentre viaggiava in auto. Manuela Rosolek si è sentita male mercoledì 27 dicembre, poco prima delle 11, ...E' stata necessaria l'interruzione della circolazione nella tratta tra due comuni. La vittima aveva circa 40 anni ...