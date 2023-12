Mudra SpA | gli Advisor che condividono il rischio d' impresa con il cliente

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) - Milano, 27 dicembre 2023. L'y è un'arma potente per risolvere tutte le criticità che allontanano le aziende dai loro obiettivi, tuttavia le imprese italiane hanno grande diffidenza sul tema perché l'operato di moltiè spesso associato alla consegna di una mole infinita di report e presentazioni powerpoint che si traducono in un nulla di fatto. Per questo,ha deciso di risolvere il problema alla radice, ribaltando le logiche dell'y standard, condividendo ild'insieme al. Questo è possibile grazie a un modello di ricavi innovativo che permette aldi esporsi finanziariamente in modo ridotto all'inizio del mandato, in funzione di una “business outcome” che viene calcolata sui ...