MotoGP | Marquez | “Verstappen un killer | abbiamo la stessa mentalità”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Mi piace tanto Max, soprattutto perchè è un vero”. Marc, intervistato da “RacingNews365”, traccia i punti in comune con il pilota Red Bull in F1. “Per vincere, per avere successo o essere un eroe – spiega il nuovo pilota Ducati del Team Gresini – devi anche essere spietato. Cosa significa? Che non ti devi curare di nulla se non di un unico sacro obiettivo: vincere. Come raggiungerlo non conta davvero. La sua priorità è vincere e in questola, ecco perchè mi piace molto”. SportFace.