MotoGP | Davide Tardozzi | “Dall’Igna ha cambiato la storia Ora siamo in continua evoluzione”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il direttore sportivo della Ducati a cuore aperto. In un’intervista concessa a Autosport/Motorsport.com,ha parlato dellarecente della “Rossa di Borgo Panigale”: dalla rimonta tecnica sugli altri marchi dellaal dominio di questi anni, con Francesco “Pecco” Bagnaia in sella alla moto capace di vincere due mondiali piloti consecutivi. Così: “Credo che con l’arrivo del direttore generale Gigie del nuovo management, laè cambiata dopo il 2014 e quindi abbiamo iniziato una nuovaincon la nuova moto che abbiamo sviluppato anno per anno”. Poi ha proseguito dicendo: “Questa moto non è una rivoluzione, ma è l’di quella del 2015. Quindi, ...