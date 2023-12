MotoGP | Casey Stoner critico | “La classe regina è diventata politica”

... dove è stato capo meccanico nei team diStoner e dell'indimenticato Marco Simoncelli (oltre ... che dopo gli studi all'Istituto tecnico industriale lo ha visto conquistare i vertici del...arrivò inche non aveva neanche un telefono - glielo regalò Lucio Cecchinello - e se ne andò come una irripetibile leggenda. Livio Suppo racconta ancora che nelle giornate buone usciva ...Con due titoli di MotoGP in bacheca, Casey Stoner aveva fatto vedere probabilmente solo parte del suo sconfinato talento. Laureandosi campione del mondo con la Ducati nel 2007, l'australiano è stato i ...Ducati ha conquistato il titolo piloti per il secondo anno consecutivo con Pecco Bagnaia, per il marchio bolognese è la prima volta in MotoGP nella sua storia. Si è trattato di un anno di dominio asso ...