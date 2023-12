MotoGP | Alex Marquez | “Marc? Gli dai un triciclo e va forte”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non c’è niente di più saldo del legame tra due fratelli e in pistahanno più o meno avuto modo di dimostrarlo. Lontano dalla pista poi questo elemento risalta ancora di più e ne ha dato testimonianzadi recente con un’intervista rilasciata a Radio Catalunya in cui ha parlato dell’arrivo in Ducati del fratello e delle sue speranze di titolo. Il 2024 infatti sarà un anno piuttosto importante e interessante dal punto di vista delle sfide e per questo motivo anche ricco di incognite. Ecco dunque quali sono state le parole dello spagnolo.: “Penso chepossa vincere il titolo” Crediti foto: Pagina Facebook del pilotaCosì ha parlato il pilota della Ducati come riportato da Motori Online: “Non ho mai detto a...